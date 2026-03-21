Torino, la manifestazione di Libera per le vittime della mafia. Don Ciotti: "Senza verità non si costruisce la giustizia"

A Torino la manifestazione per la XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. L’appuntamento riunisce familiari delle vittime, associazioni istituzioni e tanta gente da tutta Italia. Secondo i dati l’80% dei familiari delle vittime non conosce la verità. “Senza verità non si costruisce giustizia”, racconta Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che aggiunge: “Le mafie si sono trasformate. Fanno meno rumore e meno chiasso ma sono tanto presenti e tanto forti”.