Praga, migliaia di persone manifestano contro il premier Babis

Sabato a Praga decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il nuovo governo ceco guidato dal primo ministro populista Andrej Babiš. I manifestanti, provenienti da tutta la Repubblica Ceca, hanno partecipato alla protesta pacifica nel parco di Letná, teatro nel 1989 di imponenti raduni che contribuirono in modo determinante alla caduta del comunismo. Esprimono la loro preoccupazione che Babiš, un miliardario, e il suo gabinetto di coalizione rappresentino una minaccia per la democrazia, allontanando il Paese dal sostegno all’Ucraina e spingendolo verso un percorso autocratico. La folla, stimata dagli organizzatori in 200.000 persone, sventolava bandiere nazionali, mentre uno degli striscioni esposti recitava: “Difendiamo la democrazia”.