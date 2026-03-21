Orban: "Con Trump mondo occidentale posto migliore e Ungheria l'avamposto in Europa"

“Dalla vittoria del presidente Trump, il mondo occidentale è diventato un posto migliore”. Il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban fa un elogio al Capo della Casa Bianca in una conferenza dei conservatori che si è svolta a Budapest. “La propaganda di genere e il ”woke’ sono in declino. Ancora una volta, possiamo abbracciare con orgoglio il cristianesimo come fondamento e forza trainante della nostra civiltà”, ha continuato Orban aggiungendo: “Quello che sta accadendo ora è il più grande riassetto politico dell’ultimo secolo della civiltà occidentale. L’epicentro di questo riassetto, il suo centro di gravità, sono gli Stati Uniti, e il suo avamposto in Europa è l’Ungheria”.