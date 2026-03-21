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sabato 21 marzo 2026

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Libano, nella notte esplosioni a Beirut

LaPresse
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Nelle prime ore di sabato alcune esplosioni hanno colpito Beirut, mentre l’esercito israeliano dichiarava di stare colpendo obiettivi di Hezbollah nella città. Gli attacchi sono avvenuti dopo che l’esercito di Tel Aviv aveva lanciato avvertimenti in diverse zone della periferia meridionale della capitale del Libano. Venerdì il Ministero della Salute di Beirut ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 20 decessi e che altre 57 persone sono rimaste ferite, portando il totale dei feriti a 2.641.