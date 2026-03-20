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venerdì 20 marzo 2026

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Ucraina, Orban: "Ulteriori misure contro Kiev"

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Il primo ministro ungherese Orban ha accennato alla possibilità che il suo governo intraprenda ulteriori azioni contro l’Ucraina per costringere alla ripresa delle forniture di petrolio russo, bloccate dall’Ungheria e dalla Slovacchia da gennaio. Parlando ai media a Bruxelles il giorno dopo aver bloccato un prestito dell’Unione Europea di 90 miliardi di euro all’Ucraina, Orbán ha affermato che lui e il suo governo hanno “molte carte in mano” oltre a quella di bloccare gli aiuti finanziari di cui Kiev ha bisogno per equipaggiare le sue forze armate e mantenere in funzione la sua economia. “Abbiamo anche altri strumenti”, ha detto. “Il 40% dell’approvvigionamento elettrico dell’Ucraina passa attraverso l’Ungheria, e non abbiamo ancora toccato quel punto. (L’Ue) vuole costantemente introdurre nuove sanzioni (contro la Russia). Ciò richiederà l’unanimità, e noi non la daremo”.