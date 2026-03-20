Ucraina, Orban: "Ulteriori misure contro Kiev"

Il primo ministro ungherese Orban ha accennato alla possibilità che il suo governo intraprenda ulteriori azioni contro l’Ucraina per costringere alla ripresa delle forniture di petrolio russo, bloccate dall’Ungheria e dalla Slovacchia da gennaio. Parlando ai media a Bruxelles il giorno dopo aver bloccato un prestito dell’Unione Europea di 90 miliardi di euro all’Ucraina, Orbán ha affermato che lui e il suo governo hanno “molte carte in mano” oltre a quella di bloccare gli aiuti finanziari di cui Kiev ha bisogno per equipaggiare le sue forze armate e mantenere in funzione la sua economia. “Abbiamo anche altri strumenti”, ha detto. “Il 40% dell’approvvigionamento elettrico dell’Ucraina passa attraverso l’Ungheria, e non abbiamo ancora toccato quel punto. (L’Ue) vuole costantemente introdurre nuove sanzioni (contro la Russia). Ciò richiederà l’unanimità, e noi non la daremo”.