Referendum, Schlein chiude la campagna a Milano: "Votare no per fermare riforma sbagliata"

“Speriamo che vinca il no per fermare una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini ma indebolisce l’indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Milano a margine della chiusura della campagna del partito per il referendum sulla giustizia. “Invitiamo tutte e tutti a informarsi e a votare no: ogni voto può fare la differenza”, ha aggiunto. “Ci sono tante ragioni per votare no, è una riforma che spacca e sorteggia il Csm, a cui i nostri costituenti hanno affidato il compito di garantire l’indipendenza dei magistrati. In tutto il mondo non c’è un posto dove ci sia il sorteggio per un organo costituzionale”, ha proseguito, lanciando “un ultimo appello agli elettori: qui c’è in gioco la Costituzione – ha detto Schlein – l’equilibrio dei poteri. Non è una questione di destra o di sinistra, la Costituzione è di tutti”. “È tutta la campagna referendaria – ha concluso – che dalla presidente Meloni a tutto il governo continuano a urlare ‘chi sbaglia paga’, ma per loro non vale, per Delmastro non vale, un sottosegretario alla Giustizia che fonda una società con la figlia di un uomo già indagato e poi condannato per mafia”.