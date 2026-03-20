Referendum, Fratoianni: "Il no ha avuto un recupero incredibile"

“Meloni dice tutti i giorni che non si dimette, ma nessuno glielo ha chiesto. Questo è un segno di grande debolezza: se vai tutti i giorni a dire ‘se perdo non mi dimetto’ vuol dire che sotto sotto senti che l’aria non è delle migliori. Il no ha avuto un recupero incredibile: erano partiti convinti che fosse una sciocchezza questo referendum. Oggi sentono che invece perderanno, e sono impauriti. Certo che ha anche un riflesso politico, perché è un voto che convoca alle urne tutto il corpo elettorale, ed è un voto che si fa sull’unica riforma che questo governo ha portato a casa. Una pessima riforma, che anzi è una controriforma”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a Torino a margine della chiusura della campagna elettorale di Avs sul referendum sulla giustizia. “Ma ripeto, per quello che ci riguarda – ha aggiunto Fratoianni – questo è un voto che innanzitutto ha una posta in gioco: la difesa della Costituzione. E le italiane e gli italiani hanno dimostrato a più riprese, anche di fronte a governi di segno diverso, che quando qualcuno vuole mettere le mani sulla Costituzione reagiscono. Perché la stragrande maggioranza degli italiani ha chiaro che la Costituzione semmai andrebbe applicata, non cambiata. La priorità e l’urgenza del Paese è applicarla, garantire il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, a un reddito dignitoso. La Costituzione è questa cosa qui. E immaginare che sia necessario cambiarne sette articoli per intervenire sui temi della giustizia è ridicolo”.