Cuba, Corbyn: "Qui per chiedere a nostri governi di opporsi a Trump"

“Sono qui per sostenere Cuba nel suo momento di bisogno a causa del blocco che sta subendo attualmente e per mostrare il nostro sostegno e chiedere ai nostri governi di opporsi all’amministrazione Trump e dire ‘no, noi forniremo ciò di cui Cuba ha bisogno’. Perché a Trump dovrebbe essere permesso di isolare Cuba e cercare di danneggiare l’economia in quel modo?”. Così Jeremy Corbyn, già leader del partito laburista inglese, a margine della conferenza stampa tenutasi a L’Avana in cui ha parlato della sua partecipazione al ‘Nuestra America Convoy’, la missione umanitaria a sostegno di Cuba e contro il blocco energetico imposto all’isola dagli Stati Uniti. “A loro merito, l’amministrazione Obama ha normalizzato le relazioni con Cuba, ha riaperto l’ambasciata qui e il presidente Obama è venuto in visita. Questo è stato un passo avanti”, osserva Corbyn, secondo cui invece “l’amministrazione Trump sembra essere ossessionata da Cuba”. Eppure, per l’ex leader laburista, “Cuba non è una minaccia per nessuno, a meno che tu non pensi che l’assistenza medica gratuita, l’istruzione gratuita e una popolazione culturalmente diversificata siano una minaccia per il mondo, allora è una minaccia”. “Sono sempre stati lì per tutti noi quando c’è un disastro in qualsiasi parte del mondo. Chi è il primo ad arrivare? I medici cubani”, dice Corbyn, che poi si rivolge al suo paese, ammettendo che “la Gran Bretagna ha sempre riconosciuto Cuba, il che è positivo e lo accolgo con favore. In passato hanno avuto un considerevole commercio con Cuba e a volte ci sono stati investimenti”. Partendo da qui, manda un messaggio al suo governo, sostenendo che sia arrivato il momento “di fare qualcosa di positivo ora e aiutare Cuba a trasformare le sue esigenze energetiche e per la ricostruzione e il ripristino della rete nazionale perché gran parte delle attrezzature sono molto, molto vecchie”.