Ucraina, attacco russo su Odessa: le immagini delle abitazioni danneggiate

Secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza, gli attacchi con droni russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì hanno danneggiato abitazioni civili nella città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Le autorità locali hanno riferito che tre persone sono rimaste ferite. Un video diffuso dal Servizio di emergenza mostra edifici residenziali in rovina, con i soccorritori impegnati a spegnere gli incendi. Un rappresentante del Servizio statale di emergenza di Odessa ha dichiarato che l’attacco ha danneggiato anche un grattacielo residenziale, provocando incendi su diversi piani.