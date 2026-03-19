Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?”

“Siamo arrivati a Cuba portando questi medicinali per esprimere la nostra solidarietà verso il popolo cubano, stretto da un embargo criminale degli Stati Uniti. Siamo qui per sostenere la libertà e l’autodeterminazione del popolo cubano”. Così l’europarlamentare Ilaria Salis, a margine della sua visita all’ospedale pediatrico ‘Ramón González Coro’ di L’Avana, presso il quale si è recata come delegazione dell’European Convoy to Cuba per consegnare una parte dei beni di prima necessità e di medicine raccolti all’interno della campagna ‘Let Cuba Breathe’. “Cuba è stato un modello di solidarietà internazionale”, continua l’eurodeputata, che ricorda “quando i medici cubani sono venuti in Italia durante la pandemia”. Quel personale sanitario “altamente qualificato” ha anche in questo modo “dimostrato a tutto il mondo che è possibile una umanità che ha nella solidarietà e non nel profitto il suo più alto valore”.

“Se l’Europa sta facendo abbastanza a sostegno di Cuba? Questo embargo è stato giudicato illegale, secondo il diritto internazionale, in svariate risoluzioni che da decenni si susseguono all’Onu”, denuncia Salis, che sottolinea come tali risoluzioni siano state votate “da ampissima maggioranza”. “Il problema è che gli Stati poi non sono conseguenti rispetto a queste risoluzioni”. “165 paesi hanno votato – nell’autunno 2025 – una risoluzione che diceva che l’embargo doveva essere immediatamente sollevato perché contrario al diritto internazionale”. Adesso che si è aggiunto anche il blocco energetico “ci chiediamo dove sono questi 165 paesi e perché non facciano sentire la propria voce in un momento come questo”, aggiunge.

“E l’Italia? Il governo italiano è tra i 165 paesi che all’ONU hanno votato condannando l’embargo in atto all’epoca, che non era ancora forte e crudele come quello in atto adesso, dovrebbe essere conseguente e prendere una posizione chiara contro questo embargo contrario a ogni principio di umanità”, conclude.