Libano, colpiti obiettivi di Hezbollah: il video dell'Idf

L’esercito israeliano ha diffuso nelle scorse ore un video che mostrerebbe raid aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano. L’IDF ha dichiarato in un comunicato di aver “completato una serie di attacchi notturni contro Hezbollah”. I raid israeliani contro il centro di Beirut sono diventati più frequenti negli ultimi giorni, con o senza preavviso. Gli attacchi hanno colpito zone lontane dai sobborghi meridionali della città, per i quali l’esercito aveva emesso ordini di evacuazione all’inizio della guerra. Il gruppo militante Hezbollah lancia razzi e droni verso il nord di Israele sin dai primi giorni della guerra con l’Iran.