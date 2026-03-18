Israele, missile iraniano colpisce edificio a Ramat Gan: due morti

Nelle scorse ore l’Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Le sirene d’allarme sono risuonate in tutto il centro del Paese, nell’area di Gerusalemme, in gran parte della Cisgiordania e in alcune zone del sud di Israele. All’alba di mercoledì 18 marzo un missile ha centrato un edificio nella città di Ramat Gan, che si trova alla periferia orientale di Tel Aviv. Il servizio medico israeliano Magen David Adom (Stella di David Rossa) ha dichiarato in un comunicato che due persone sono morte nell’attacco. L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra come anche una stazione ferroviaria sia stata colpita nel centro di Israele.