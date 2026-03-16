Abodi: "Successi Antonelli e Sinner? Dimostrazione Italia paese di talenti"

“I successi di Antonelli e Sinner? Spero che questa abbondanza non venga mai data per scontata, è il frutto dell’impegno, è il frutto comunque del lavoro quotidiano, del talento che viene allenato, che viene espresso, anche delle caratteristiche morali perché un grande campione non è soltanto una macchina che si muove efficientemente, efficacemente, è una persona che si completa, ogni giorno si migliora”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine dell’inaugurazione di un playground a Cologno Monzese nell’ambito del progetto Illumina, ideato e finanziato da Sport e Salute, a proposito della grande di ieri giornata per lo sport italiano, con la vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 e Sinner che è tornato a vincere al primo torneo del 2026 a Indian Wells. “La dimostrazione è che siamo un paese di talenti, dobbiamo aiutarci a farli esprimere e dobbiamo evitare di parlarci sempre male l’uno con l’altro perché quando ci mettiamo dalla stessa parte poi le cose buone le facciamo e non sono mai fini a se stesse perché è la rappresentazione di quello che l’Italia riesce a esprimere che va verso il mondo, quindi se ci rispettassimo un po’ di più secondo me ne troveremmo anche altri e vivremo tutti meglio”, ha aggiunto.