Migranti, Emergency soccorre 41 persone in zona Sar libica: tra loro 9 minori

Nel Mediterraneo centrale sono stati soccorsi 41 migranti, secondo quanto riferito da una ONG italiana. I rappresentanti dell’organizzazione Emergency hanno dichiarato in un comunicato che le squadre hanno tratto in salvo 41 migranti, tra cui nove minori non accompagnati e una donna incinta, dal gommone che galleggiava in mezzo al mare. La squadra di soccorso si è mobilitata dopo che l’imbarcazione è stata avvistata in acque internazionali all’interno della zona di ricerca e soccorso (SAR) libica. I migranti sono stati portati a bordo della nave Life Support dell’ONG. Alcuni hanno riferito ai funzionari di Emergency di aver lasciato la costa libica alle 4 del mattino di venerdì.