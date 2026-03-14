Iran, Trump: "Quando finirà? Siamo in anticipo sul previsto"

Il presidente Usa Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti che viaggiavano con lui prima di salire a bordo dell’Air Force One venerdì sera mentre si preparava a volare in Florida per il fine settimana. Alla domanda su quanto sarebbe durata la guerra, Trump ha detto: “Non vi dirò il tempo, ma siamo molto in anticipo rispetto al previsto”. Trump ha anche affermato che la Marina scorterà “presto” le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. I marines americani vengono schierati in Medio Oriente mentre gli attacchi americani e israeliani colpiscono l’Iran. La Repubblica Islamica attacca le infrastrutture marittime ed energetiche del Golfo Persico mentre la guerra, iniziata da due settimane, si allarga.