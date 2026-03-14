Iran, missile colpisce ambasciata Usa a Baghdad – La diretta

Prosegue l’offensiva di Usa e Israele contro l’Iran, e parallelamente proseguono gli attacchi iraniani a obiettivi Usa nei Paesi confinanti. Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da due funzionari della sicurezza irachena. Diverse immagini mostrano una colonna di fumo levarsi questa mattina sopra il complesso dell’ambasciata, una delle più grandi strutture diplomatiche statunitensi al mondo, ripetutamente preso di mira da razzi e droni lanciati da milizie filo-iraniane.
Due navi cisterna per GPL battenti bandiera indiana e appartenenti alla Shipping Corporation of India (SCI) hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Lo riporta New Delhi Television spiegando che l’operazione è avvenuta in maniera “molto attenta” e con la cooperazione “delle autorità iraniane e di di altre potenze regionali”. Attualmente – viene spiegato – l’India sta lavorando per garantire il passaggio sicuro a oltre due dozzine di navi mercantili battenti bandiera indiana ancora bloccate su entrambe le sponde dello Stretto.
Il presidente americano Donald Trump era “consapevole” del rischio che l’Iran bloccasse lo Stretto di Hormuz ma nonostante questo avvertimento da parte dei vertici militari, a partire dal generale Dan Caine, capo di stato maggiore congiunto degli Usa, ha deciso di intraprendere comunque l’azione di guerra contro l’Iran. E’ la ricostruzione effettuata dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano infatti il tycoon era convinto che Teheran si sarebbe arresa “prima” di effettuare una mossa di questo tipo.
L’Arabia Saudita afferma di aver intercettato un drone nella parte orientale del Paese. Lo ha riferito su X il ministero della Difesa di Riad citato da Al Jazeera.
Un raid aereo ha distrutto un edificio residenziale nelle prime ore di sabato nella città occidentale di Eyvan. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale della magistratura iraniana Mizan, che cita le autorità locali. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di sei mesi.
Turchia, Oman ed Egitto stanno guidando un’iniziativa diplomatica per porre fine alla guerra con l’Iran. Lo ha riferito una fonte regionale ad Haaretz. Secondo la fonte, sono in corso sforzi di mediazione con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e, “in una certa misura”, con Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano. La fonte ha aggiunto che i rappresentanti dei paesi mediatori sono anche in contatto con funzionari statunitensi, ma ha affermato di non sapere se qualcuno dei mediatori sia in contatto con Israele. Secondo quanto riportato gli stati del Golfo sarebbero “uniti” nella loro posizione sulla guerra e sono convinti che “non serva i loro interessi”.
Secondo il ministero della Cultura iraniano, almeno 56 siti culturali in Iran, tra cui musei e monumenti storici, hanno subito “gravi danni strutturali” a causa degli attacchi statunitensi e israeliani dall’inizio della guerra. In una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa Isna e riportata da Al Jazeera, il ministero ha aggiunto che la provincia di Teheran è in cima alla lista con 19 monumenti danneggiati.
L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di un’area industriale a ovest di Tabriz, città nel nord-ovest dell’Iran. Tramite un post sul suo account X in lingua farsi, l’esercito ha dichiarato che tutte le persone presenti nell’area avrebbero evacuarla urgentemente per garantire la propria “sicurezza e incolumità”. Lo riporta al-Jazeera. “La vostra presenza in quest’area mette a rischio la vostra vita”, si legge nel messaggio. L’esercito ha allegato al post sui social media una mappa che indica l’area bersaglio dell’attacco.
Un portavoce di Khatam al-Anbiya, il comando centrale unificato delle Forze Armate iraniane, parlando in merito all’avvertimento di Donald Trump su possibili attacchi alle infrastrutture petrolifere iraniane sull’isola di Kharg ha affermato che “in caso di attacco alle infrastrutture petrolifere, economiche ed energetiche della Repubblica Islamica dell’Iran, come avevamo già preannunciato, tutte le infrastrutture petrolifere, economiche ed energetiche appartenenti a compagnie petrolifere in tutta la regione che hanno partecipazioni americane o collaborano con gli Stati Uniti saranno immediatamente distrutte e ridotte in cenere”. Lo riportano i media di Teheran.
Israele starebbe pianificando di espandere significativamente le proprie operazioni di terra in Libano, con l’obiettivo di conquistare l’intera area a sud del fiume Litani e smantellare le infrastrutture militari di Hezbollah. Lo scrive Axios citando funzionari israeliani e statunitensi. Si tratterebbe della più grande invasione israeliana all’interno del territorio libanese dal 2006- Una mossa che trascinerebbe il Paese dei Cedri nell’epicentro della guerra in contro l’Iran.
Almeno quattro persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano su Taamir Haret Saida, nel sud del Libano. Lo riporta la National News Agency libanese, ripresa da al-Jazeera.
L’agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale Fars ha reso noto che gli attacchi statunitensi non hanno causato danni alle infrastrutture petrolifere sull’isola di Kharg. Fonti sul posto citate dalla Fars riferiscono di almeno 15 esplosioni che hanno fatto seguito agli attacchi, i quali hanno preso di mira una postazione di difesa aerea, una base navale, la torre di controllo dell’aeroporto e l’hangar per elicotteri di una compagnia petrolifera offshore.
Hamas, pur affermando il diritto dell’Iran di rispondere all’attacco di Israele e Stati Uniti “con tutti i mezzi disponibili, in conformità con le norme e le leggi internazionali”, ha invitato “i nostri fratelli in Iran a non prendere di mira i paesi vicini” e invitato “tutti i paesi della regione a cooperare per fermare questa aggressione e preservare i legami di fratellanza tra di loro”. Lo riporta al-Jazeera.
“I ‘fake news media’ odiano riportare i successi ottenuti dall’esercito degli Stati Uniti contro l’Iran, che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei!”. Lo scrive su ‘Truth’ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.