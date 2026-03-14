Iran, missile colpisce ambasciata Usa a Baghdad – La diretta

Prosegue l’offensiva di Usa e Israele contro l’Iran, e parallelamente proseguono gli attacchi iraniani a obiettivi Usa nei Paesi confinanti. Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da due funzionari della sicurezza irachena. Diverse immagini mostrano una colonna di fumo levarsi questa mattina sopra il complesso dell’ambasciata, una delle più grandi strutture diplomatiche statunitensi al mondo, ripetutamente preso di mira da razzi e droni lanciati da milizie filo-iraniane.

La guerra contro l'Iran – Tutte le notizie di oggi 14 marzo Inizio diretta: 14/03/26 07:20 Fine diretta: 14/03/26 23:00