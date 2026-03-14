Iran, manifestazione a Baghdad a sostegno di Teheran

Centinaia di iracheni hanno celebrato venerdì a Baghdad il Jerusalem Day, noto anche come Quds Day, per mostrare sostegno al popolo palestinese e iraniano. Membri e sostenitori delle milizie sciite in Iraq hanno marciato attraverso la capitale per celebrare l’evento, che si celebra ogni anno l’ultimo venerdì del mese sacro musulmano del Ramadan. Al-Quds è il nome arabo di Gerusalemme, la città contesa nel cuore del conflitto israelo-palestinese. Gerusalemme è la sede della Moschea Al-Aqsa, il terzo santuario più sacro dell’Islam. Il Quds Day, o Giorno di Gerusalemme, è un giorno di protesta per mostrare sostegno ai palestinesi, che si tiene l’ultimo venerdì del mese sacro del Ramadan fin dalla rivoluzione islamica del 1979.