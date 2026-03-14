Amsterdam, la polizia cerca un sospettato per l'esplosione alla scuola ebraica

Le autorità olandesi cercano una persona che è stata ripresa mentre faceva esplodere un ordigno davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. Il sindaco ha denunciato l’attacco come un vile atto di aggressione contro la comunità ebraica della città. Una dichiarazione del municipio ha affermato che l’esplosione notturna contro il muro esterno della scuola, nel quartiere Buitenveldert della capitale olandese, ha causato solo danni limitati. La persona che ha fatto detonare l’esplosione è stata ripresa dalle telecamere, si legge nella nota. La sindaca Femke Halsema ha dichiarato nel comunicato che i residenti ebrei di Amsterdam provano “paura e rabbia” e che sono sempre più presi di mira dall’antisemitismo. “Questo è inaccettabile. Una scuola deve essere un luogo in cui i bambini possano imparare in sicurezza. Amsterdam deve essere un luogo in cui gli ebrei possano vivere in sicurezza”, ha affermato. “Due notti di fila, un vile attacco con un esplosivo contro un edificio ebraico. Prima a Rotterdam, ora ad Amsterdam”, ha scritto su X il ministro olandese della Giustizia e della Sicurezza, David van Weel. “La sicurezza delle istituzioni ebraiche è per noi una priorità assoluta. È in corso un’indagine per individuare i responsabili”, ha aggiunto.