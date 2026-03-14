Amsterdam, esplosione danneggia scuola ebraica

Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di questa mattina. La sindaca Femke Halsema parlando con l’agenzia di stampa Anp ha descritto l’accaduto come un attacco deliberato contro la comunità ebraica aggiungendo che l’esplosione ha causato solamente “danni limitati”.

Il movimento islamico dei ‘Compagni della Destra‘ (IMCR) ha rivendicato con un video postato su X l’esplosione. Lo stesso gruppo è stato collegato a diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni nell’area fra Belgio e Olanda come l’esplosione davanti a una sinagoga di Rotterdam e un attentato dinamitardo a un’altra sinagoga a Liegi.

La polizia cerca un sospetto

Le autorità olandesi stavano cercando una persona che è stata ripresa mentre faceva esplodere l’ordigno. Il sindaco ha denunciato l’attacco come un vile atto di aggressione contro la comunità ebraica della città. Una dichiarazione del municipio ha affermato che l’esplosione notturna contro il muro esterno della scuola, nel quartiere Buitenveldert della capitale olandese, ha causato solo danni limitati. La persona che ha fatto detonare l’esplosione è stata ripresa dalle telecamere, si legge nella nota. La sindaca Femke Halsema ha dichiarato nel comunicato che i residenti ebrei di Amsterdam provano “paura e rabbia” e che sono sempre più presi di mira dall’antisemitismo. “Questo è inaccettabile. Una scuola deve essere un luogo in cui i bambini possano imparare in sicurezza. Amsterdam deve essere un luogo in cui gli ebrei possano vivere in sicurezza”, ha affermato. “Due notti di fila, un vile attacco con un esplosivo contro un edificio ebraico. Prima a Rotterdam, ora ad Amsterdam”, ha scritto su X il ministro olandese della Giustizia e della Sicurezza, David van Weel. “La sicurezza delle istituzioni ebraiche è per noi una priorità assoluta. È in corso un’indagine per individuare i responsabili”, ha aggiunto.

Israele: “Nel Paese imperversa epidemia di antisemitismo”

“Nei Paesi Bassi imperversa un’epidemia di antisemitismo. Ne abbiamo visto la portata nel pogrom contro gli israeliani ad Amsterdam nel novembre 2024, nell’attacco alla sinagoga di Rotterdam due giorni fa e nell’attacco a una scuola ebraica ad Amsterdam ieri”. Lo scrive sul suo profilo X il ministero degli Esteri israeliano. “Dove sarà il prossimo attacco? Il governo olandese deve fare molto di più per combattere l’antisemitismo”, si legge ancora.