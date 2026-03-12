Oscar 2026, il comico Conan O’Brien stende il tappeto rosso

(LaPresse) Tutto pronto per la 98ª edizione degli Academy Awards, con i preparativi in corso per il tradizionale red carpet che precede la cerimonia più attesa del cinema mondiale. A dare una mano simbolica alla preparazione del tappeto rosso è stato il presentatore di quest’anno, il comico e conduttore televisivo Conan O’Brien, che ha partecipato alla stesura del red carpet dove i candidati poseranno per le foto e rilasceranno interviste prima dell’inizio dello spettacolo. O’Brien ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta dei candidati di questa edizione del premio Oscar, affermando di ritenere che si tratti di una delle selezioni più forti degli ultimi anni. Nel corso della serata saliranno sul palco anche numerosi volti noti di Hollywood chiamati a consegnare i premi. Tra i presentatori annunciati figurano Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Anne Hathaway, Will Arnett e Priyanka Chopra Jonas. Come da tradizione, il red carpet sarà il momento in cui le star del cinema internazionale arriveranno alla cerimonia, salutando i fan e i media prima dell’inizio della serata dedicata alla consegna delle statuette più ambite di Hollywood.