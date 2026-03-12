Iran, Trump: “Abbiamo vinto la guerra, non si aspettavano niente del genere”

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “vinto” la guerra contro l’Iran, sostenendo che Teheran “non si aspettava nulla di simile”. Parlando durante un evento pubblico nello stato del Kentucky, il capo della Casa Bianca ha affermato che l’Iran è “praticamente distrutto”, ma ha aggiunto che Washington intende “portare a termine il lavoro”. “Non vogliamo andarcene prima del tempo, vero? Dobbiamo portare a termine il lavoro”, ha detto il presidente nel suo intervento. Il leader di Washington ha inoltre dichiarato che l’azione militare statunitense avrebbe inflitto pesanti perdite alle forze iraniane. “Non sanno cosa diavolo li abbia colpiti. Sono stati colpiti dall’esercito americano”, ha affermato, sostenendo che gli Stati Uniti avrebbero distrutto 58 navi da guerra e neutralizzato l’aviazione iraniana. “Non si vuole mai dire troppo presto che abbiamo vinto. Abbiamo vinto”, ha aggiunto. Durante il comizio, il presidente ha anche sostenuto che, dopo gli attacchi dell’estate scorsa, l’Iran non avrebbe più “potenziale nucleare”. “L’abbiamo distrutto. Non hanno potenziale nucleare”, ha dichiarato. Pochi istanti dopo, tuttavia, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli che l’Iran “ha ricominciato”. “Ecco perché dobbiamo finirlo, giusto? Non vogliamo tornare indietro ogni due anni”. Trump e altri membri della sua amministrazione avevano giustificato gli attacchi contro l’Iran sostenendo che il Paese fosse a poche settimane dal possesso di un’arma nucleare, nonostante in precedenza avessero affermato che gli attacchi dell’estate precedente avevano distrutto il programma nucleare iraniano.