Marche, Acquaroli: "Sempre disponibile a collaborare con il FAI"

(LaPresse) Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ribadito l’importanza della collaborazione con il FAI nell’organizzazione delle Giornate di Primavera. “Il FAI dà un contributo importante con le sue giornate, i 1900 ciceroni, la riapertura di tanti bellissimi luoghi che restano e rimangono interclusi per tantissimi periodi e che in queste occasioni tornano a splendere e ad essere visitabili per tutti”, ha dichiarato Acquaroli. “Quindi veramente sempre grazie a FAI per quello che fa – ha proseguito – Ci fa piacere poter collaborare, ci fa piacere poter anche esaltare questo lavoro che loro mettono a disposizione di tutte le nostre comunità”. Oggi la conferenza di presentazione dell’evento a Palazzo Raffaello ad Ancona.