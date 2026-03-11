Iran, attacco israeliano sul sud del Libano: 14 morti e almeno 20 feriti

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, Israele ha di nuovo attaccato il sud e l’est del Libano, provocando 14 morti e almeno 20 feriti. Lo riferisce il ministero della Salute del Paese, che ha specificato come i colpi di Tel Aviv si siano abbattuti anche sul villaggio di Chehabiyeh, dove sette persone avrebbero perso la vita. Un raid sul villaggio di Tamnine el-Tahta, nella valle orientale della Bekaa, ha causato altre sette morti e 18 feriti. Secondo il ministero della Salute, il bilancio delle vittime dall’inizio dell’ultima ondata di combattimenti tra Israele e Hezbollah è salito a 570.