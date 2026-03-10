Accesso Archivi

martedì 10 marzo 2026

Australia, manifestanti bloccano autobus con squadra di calcio femminile iraniana

LaPresse

Il ministro degli Interni australiano Tony Burke ha dichiarato che l’Australia ha concesso asilo a cinque giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana, che si trovavano nel Paese per la Coppa d’Asia all’inizio della guerra con l’Iran e che non avevano cantato l’inno nazionale prima del loro match. L’annuncio è arrivato dopo giorni di sollecitazioni da parte di gruppi iraniani in Australia e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché il governo australiano aiutasse le donne, che non avevano espresso pubblicamente la loro volontà di chiedere asilo. Nelle scorse ore si è scatenata una rivolta fuori dall’hotel della squadra, mentre alcuni manifestanti si inginocchiavano o si sdraiavano davanti a un autobus bianco con i vetri oscurati, che si ritiene trasportasse il resto della squadra. I manifestanti, alcuni dei quali indossavano abiti rossi, bianchi e verdi o sventolavano bandiere iraniane pre-rivoluzionarie, hanno cercato di impedire la partenza dell’autobus dall’hotel, ma il ritardo è stato di pochi minuti. Alcuni hanno gridato “Salvate le nostre ragazze” e “Per favore, agite ora”. La nazionale iraniana è arrivata in Australia per la Coppa d’Asia femminile il mese scorso, prima che iniziasse la guerra in Iran il 28 febbraio. La squadra è stata eliminata dal torneo nel fine settimana e si è trovata ad affrontare la prospettiva di tornare in un Paese sotto bombardamenti.