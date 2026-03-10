Australia, manifestanti bloccano autobus con squadra di calcio femminile iraniana

Il ministro degli Interni australiano Tony Burke ha dichiarato che l’Australia ha concesso asilo a cinque giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana, che si trovavano nel Paese per la Coppa d’Asia all’inizio della guerra con l’Iran e che non avevano cantato l’inno nazionale prima del loro match. L’annuncio è arrivato dopo giorni di sollecitazioni da parte di gruppi iraniani in Australia e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché il governo australiano aiutasse le donne, che non avevano espresso pubblicamente la loro volontà di chiedere asilo. Nelle scorse ore si è scatenata una rivolta fuori dall’hotel della squadra, mentre alcuni manifestanti si inginocchiavano o si sdraiavano davanti a un autobus bianco con i vetri oscurati, che si ritiene trasportasse il resto della squadra. I manifestanti, alcuni dei quali indossavano abiti rossi, bianchi e verdi o sventolavano bandiere iraniane pre-rivoluzionarie, hanno cercato di impedire la partenza dell’autobus dall’hotel, ma il ritardo è stato di pochi minuti. Alcuni hanno gridato “Salvate le nostre ragazze” e “Per favore, agite ora”. La nazionale iraniana è arrivata in Australia per la Coppa d’Asia femminile il mese scorso, prima che iniziasse la guerra in Iran il 28 febbraio. La squadra è stata eliminata dal torneo nel fine settimana e si è trovata ad affrontare la prospettiva di tornare in un Paese sotto bombardamenti.