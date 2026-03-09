Iran, Tajani: “Missile contro la Turchia? Non ci sono condizioni per attivare art. 5”

“Vedremo che cosa diranno i turchi”, ma ”bisogna sempre essere molto prudenti ed evitare una escalation”. Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è espresso così sul caso del missile iraniano lanciato contro Ankara. “Solidarietà alla Turchia, siamo vicini in amicizia al popolo turco, ma occorre grande prudenza, non credo che ora ci siano le ragioni per l’applicazione dell’articolo 5 della Nato. Siamo intervenuti a sostegno di Cipro, vedremo se la stessa richiesta la faranno dalla Turchia, però cerchiamo di muoverci con grande circospezione proprio per evitare l’escalation”.