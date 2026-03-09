Iran, Cipro ringrazia Grecia, Italia, Francia e Spagna per l'aiuto nel Mediterraneo Orientale

Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha sottolineato la necessità di una maggiore mobilitazione da parte dell’Europa, facendo riferimento ai legami storici con la Grecia e ringraziando la Francia per il suo aiuto militare, così come l’Italia e la Spagna, anch’esse al fianco di Cipro. “Ciò che sta accadendo in Medio Oriente ha un impatto diretto sull’Europa. Incide sul nostro futuro europeo collettivo”, ha sottolineato, aggiungendo che “l’Ue deve essere coinvolta in modo più strategico e più coerente”.