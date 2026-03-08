Iran, Tajani: "Non sono ottimista su una conclusione rapida del conflitto"

“Non abbiamo conferme dell’attacco emiratino all’Iran“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla notizia riportata dai media israeliani secondo cui gli Emirati avrebbero per la prima volta attaccato obiettivi iraniani. “Stamane ho parlato a lungo con Rafael Grossi“, il direttore generale della Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), il quale “mi ha confermato che l’Iran continuava a lavorare per la realizzazione dell’arma atomica”, ha poi spiegato Tajani. “Tutto l’uranio arricchito che c’era prima dell’attacco di qualche mese fa è ancora presente”, “non ci sono sensori dell’agenzia Onu ma la situazione anche per Grossi rimane molto preoccupante”, ha aggiunto. “Non sono ottimista su una conclusione rapida del conflitto“, ha poi sottolineato, riferendo di aver parlato con il suo omologo egiziano a cui ha ribadito “il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a una de-escalation“. “Speriamo che la guerra si possa concludere il prima possibile anche se mi sembra che da parte di nessuno dei Paesi coinvolti ci sia l’intenzione di porre fine” al conflitto “in tempi rapidissimi”, ha aggiunto. “L’Europa deve agire unita“, ha concluso il vicepremier.