Cina: “La guerra con l’Iran non doveva accadere”

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che la guerra con l’Iran “non sarebbe mai dovuta accadere” e che non porta benefici a nessuno. Il capo della diplomazia di Pechino ha chiesto la cessazione immediata delle azioni militari e il ritorno al tavolo dei negoziati. Wang ha rilasciato le dichiarazioni durante una conferenza stampa a margine della sessione annuale dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Secondo il ministro, l’uso della forza non è la soluzione ai problemi e il confronto militare rischia solo di generare nuovo odio e ulteriori crisi.