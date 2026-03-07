Nepal, l'ex rapper Balendra Shah è in testa alle elezioni parlamentari

Un nuovo partito politico, guidato da un ex rapper, è in testa alle elezioni parlamentari in Nepal, le prime dopo la rivolta dello scorso anno. Il candidato alla carica di primo ministro del Rastriya Swatantra Party è l’ex cantante rap Balendra Shah, che ha vinto le elezioni per la carica di sindaco di Kathmandu nel 2022 ed è emerso come figura di spicco nella rivolta del 2025 che ha destituito l’ex premier Khadga Prasad Oli. Secondo quanto riporta Associated Press, il 35enne ha concentrato il suo programma elettorale sulla sanità e l’istruzione per le classi meno abbienti, temi che hanno aumentato l’indignazione nei confronti dei partiti politici tradizionali.