Missili iraniani su Israele, sirene a Gerusalemme all'alba

(LaPresse) Nelle prime ore di sabato nuove sirene d’allarme hanno risuonato a Gerusalemme e in diverse città israeliane, mentre nel cielo sono state avvistate intercettazioni dei sistemi di difesa contro i missili lanciati dall’Iran. Migliaia di persone si sono rifugiate nei rifugi antiaerei in tutto il Paese, mentre forti esplosioni venivano udite in varie aree. I servizi di emergenza israeliani, al momento, non hanno segnalato vittime. Teheran ha lanciato un’altra ondata di missili e droni, mentre diversi Stati del Golfo hanno riferito di aver intercettato attacchi diretti verso il loro territorio. L’Arabia Saudita ha dichiarato di aver abbattuto quattro droni diretti verso il giacimento petrolifero di Shaybah, mentre a Dubai alcuni residenti hanno riferito di aver sentito esplosioni. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno parlato di un incidente minore causato dalla caduta di detriti dopo un’intercettazione. Nel frattempo l’aviazione israeliana continua i bombardamenti su Beirut e Teheran, mentre il bilancio delle vittime continua ad aumentare. Secondo le autorità locali, si contano almeno 1.230 morti in Iran, oltre 200 in Libano e circa una dozzina in Israele, mentre il conflitto nella regione entra in una fase sempre più intensa.