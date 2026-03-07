Iran, Schlein: "Giusto mandare nave a Cipro ma no a uso basi Italia"

Giusto aver mandato una nave a Cipro “perché i trattati chiedono la solidarietà e la protezione dei suoli europei”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della chiusura del percorso di ascolto ‘L’Italia che sentiamo’, parla della crisi mediorientale.”Questo era anche un punto che abbiamo messo nella risoluzione con le altre forze d’opposizione – aggiunge -. Naturalmente un discorso diverso è la chiarezza che ci aspettiamo dal governo sul no all’utilizzo delle basi italiane per qualsiasi supporto alle azioni militari, che violano il diritto internazionale, di Trump e di Netanyahu. Su questo il ministro in aula ha detto ‘non ce l’hanno e se ce lo chiedono torneremo in aula’. Ma non basta. Devono subito chiarire che escludono di autorizzare l’utilizzo delle basi in territorio italiano per supportare delle azioni militari che vanno contro l’articolo 11 della nostra Costituzione. Quello che dice che l’Italia ripudia la guerra. Sono azioni che non rispettano il diritto internazionale. Questo l’ha detto anche il ministro Crosetto in aula, mi farebbe piacere sapere se è la posizione sua o se è la posizione di Giorgia Meloni e del governo tutto”.