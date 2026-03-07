Iran, Israele bombarda Teheran: forti esplosioni nella notte

(LaPresse) Diverse esplosioni hanno illuminato il cielo nella parte occidentale di Teheran nelle prime ore di sabato, mentre aerei da guerra israeliani colpivano la capitale dell’Iran. Le immagini mostrano lampi e detonazioni nella notte, nel contesto dell’escalation militare tra Israele e Iran. Nelle stesse ore, Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi di ritorsione contro Israele e contro alcuni Paesi del Golfo che ospitano forze statunitensi, ampliando ulteriormente il fronte del conflitto. Sul piano politico, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra aver escluso la possibilità di negoziati con gli iraniani. In un messaggio pubblicato sui social media ha chiesto la “resa incondizionata” di Teheran. L’escalation arriva mentre il conflitto entra nel suo settimo giorno. Stati Uniti e Israele hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi in Iran, prendendo di mira capacità militari, esponenti della leadership e infrastrutture legate al programma nucleare. Gli obiettivi dichiarati e le tempistiche della guerra sono cambiati più volte negli ultimi giorni: da operazioni mirate contro strutture militari fino a ipotesi, avanzate in alcune dichiarazioni statunitensi, di un possibile cambio di leadership all’interno dell’Iran.