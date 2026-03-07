Iran, esercito della Giordania: "In una settimana Teheran ci ha colpito con 119 missili e droni"

La Giordania è stata colpita dai raid iraniani. A confermarlo è stato Mustafa Hiyari, generale e portavoce dell’esercito giordano. “Siamo stati attaccati nonostante avessimo informato tutte le parti interessate che il Paese non sarebbe diventato un campo di battaglia per nessuno”, ha affermato in conferenza stampa da Amman. “Nel giro di una settimana, l’Iran ha colpito il Regno di Giordania con 119 missili e droni. Per essere chiari, erano diretti esclusivamente contro obiettivi giordani. Ciò significa che non si trattava di missili di transito, come alcuni potrebbero pensare”, ha aggiunto. Il conflitto, avviato dall’offensiva di Stati Uniti e Israele nei confronti di Teheran, si è esteso anche ai Paesi del Golfo destabilizzando l’area del Medio Oriente e i mercati internazionali.