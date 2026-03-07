Dubai, drone dall’Iran colpisce l’aeroporto: le immagini dell'esplosione

Un drone dall’Iran ha colpito l’aeroporto di Dubai. Le immagini dell’esplosione hanno fatto il giro del web. I passeggeri in attesa dei voli erano stati condotti nei tunnel ferroviari dopo che è scattato l’allarme missilistico. Sabato mattina nella metropoli sono stati emessi avvisi sui telefoni cellulari relativi a “potenziali minacce missilistiche”. Le autorità degli Emirati hanno esortato la popolazione a cercare immediatamente un rifugio. Il governo ha aggiunto che sono state attivate le difese aeree.