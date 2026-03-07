Cuba, Trump: "È ai suoi ultimi momenti vita, stanno negoziando con me e Rubio"

“Direi che Cuba è arrivata agli ultimi momenti di vita, almeno così come la conosciamo. Avrà una nuova vita fantastica, stanno negoziando con me e con Rubio e credo che con loro si riuscirà velocemente ad arrivare a un deal”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando davanti ai leader di diversi Paesi dell’America Latina in occasione del vertice ‘Shield of Americas’ nel suo golf club vicino Miami. “Non hanno denaro, non hanno petrolio, c’è filosofia errata con un regime che si è comportato così ormai da tanto tempo”, ha detto ancora Trump, aggiungendo che “Cuba è un disastro“.