Milano, allarme bomba al Tribunale: sul posto polizia e vigili del fuoco

Polizia e Vigili del Fuoco al Palazzo di Giustizia di Milano a seguito di una segnalazione telefonica, pare effettuata da una voce straniera, che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo. Sono in corso accertamenti e verifiche di sicurezza. Davanti all’edificio si sono concentrati numerosi mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, mentre alcune aree del tribunale stanno venendo evacuate a scopo precauzionale. Le udienze sono state sospese e i processi in corso interrotti. Tutte le persone presenti nell’edificio sono state fatte evacuare. Sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco.