Rimini, presentato alla fiera il Rapporto “Sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni”

KEYENERGY ha presentato giovedì 5 marzo, alla fiera di Rimini, il Rapporto “Sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni”. Questo includerà un’analisi critica e comparativa con i principali strumenti e indirizzi di riferimento, basato sull’analisi di quanto i settori della filiera stanno facendo in questo campo. Comprenderà sezioni dedicate all’analisi del potenziale impatto delle tecnologie emergenti, individuando le principali barriere e fornendo quindi una riflessione sulle traiettorie di transizione energetica della filiera. Tra i presenti all’evento Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni, Silvia Ricci, vicepresidente ANCE con delega alla transizione ecologica e Filippo Colonna, Presidente Cortexa.