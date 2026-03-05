Milano, arrestati 4 minorenni per tentato omicidio: il video dell'aggressione a due 20enni

Quattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l’accusa tentato omicidio: sono sospettati di aver aggredito due ragazzi di 20 anni nella notte del primo febbraio scorso in zona Porta Romana. Si tratta di due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni dello Sri Lanka, accusati anche di porto d’armi e lesioni aggravate. La vicenda ha avuto origine circa due ore prima, presso il McDonald’s di Porta Romana, dove il gruppo degli indagati ha incontrato le due vittime, tramite altri conoscenti in comune. A scatenare l’aggressione sarebbe stata una frase pronunciata da uno dei 20enni aggrediti, della Val Chiavenna, contro chi è solito “portare con sè delle armi”, dopo che qualcuno nel gruppo degli aggressori si era vantato di essere in possesso di un coltello a scatto, un tirapugni e spray al peperoncino. Gli arrestati avrebbero raggiunto le vittime, in secondo momento in piena notte, colpendo con calci e pugni il chiavennasco che avrebbe pronunciato quella frase. L’amico, intervenuto per difendere l’aggredito, è stato accoltellato e ferito gravemente. Solo il pronto intervento dei soccorritori gli ha salvato la vita. I minorenni arrestati si trovano ora al Beccaria.