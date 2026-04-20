Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tour

Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che, dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma, è in arrivo il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli.
Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, il cantautore romano fa ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo.