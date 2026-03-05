Milano, tentato omicidio a Porta Romana: arrestati 4 minorenni

Hanno tutti tra i 16 e i 17 anni i 4 minorenni arrestati all’alba di stamani dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, a Milano. I 4 – due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni dello Sri Lanka, sono accusati di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. La notte dello scorso 1 febbraio, in via Salasco, zona Porta Romana, i 4 minorenni hanno aggredito brutalmente due ventenni chiavennaschi, giunti a Milano per trascorrere una serata di movida. La vicenda ha avuto origine circa due ore prima, presso il McDonald’s di Porta Romana, dove il gruppo degli indagati ha incontrato le due vittime, tramite altri conoscenti in comune. Durante la serata, una delle due vittime aveva pronunciato in modo scherzoso la frase: “portare con sé le armi a Milano è da puttana’“. L’affermazione faceva riferimento al fatto che i membri del gruppo degli aggressori si fosse poco prima vantato di possedere un coltello a scatto, un tirapugni e dello spray al peperoncino. Sebbene inizialmente la frase non avesse scatenato reazioni, il gruppo ha successivamente raggiunto le vittime mentre queste si stavano allontanando per tornare a casa in piena notte, colpendo con calci e pugni il chiavennasco autore della frase “offensiva”.

Quando, vedendo in difficoltà l’aggredito da solo contro 4, l’amico ne ha preso le difese, l’intero gruppo di minori ha rivolto la propria violenza contro di lui, accecandolo con spray urticante e sferrandogli due coltellate, una allo sterno e una alla testa. Nonostante la vittima fosse ormai a terra, esanime e stesse perdendo molto sangue, tutti e quattro gli indagati hanno continuato a infierire su di lui con calci e pugni. L’aggressione è cessata solo quando uno dei componenti del gruppo ha urlato “Carabinieri!”, inducendo i quattro alla fuga precipitosa, allontanandosi di corsa mentre ridevano, divertiti. La vittima è rimasta al suolo in stato di incoscienza e in imminente pericolo di vita, a causa di una ferita penetrante nel torace, che aveva già causato la perdita di circa 1,5 litri di sangue, salvata solamente dal pronto intervento dei soccorsi.

Ai giovani è stata applicata la massima restrizione per “spiccata disinvoltura” nell’uso della violenza e delle armi, nonché per la totale assenza di empatia dimostrata. Tre dei quattro indagati risultano già noti alle autorità per precedenti reati di rapina e lesioni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Milano e i 4 sono stati portati presso l’Istituto penitenziario Minorile “Beccaria”, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni meneghino.