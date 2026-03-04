Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mamma

Giorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola Andrea Ruggiero e di Taurano (Avellino) Michele Buonfiglio, insieme al prefetto di Napoli Michele di Bari. La cerimonia funebre è presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Al suo ingresso nella Cattedrale di Nola, la premier ha salutato i genitori del piccolo per poi prendere posto nei banchi della chiesa per i funerali, celebrati dal vescovo di Nola.