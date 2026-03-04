Salute, con "Never Stop Supporting" Lilly rilancia il proprio impegno nella ricerca e nello sport

Lilly, sponsor olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026, rilancia il proprio impegno nello sport e nella ricerca scientifica svelando “Never Stop Supporting“, un’installazione interattiva collocata nella milanese Piazza dei Mercanti ispirata e dedicata a Marta Bassino, campionessa mondiale di Sci Alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G, vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante, che non ha potuto partecipare agli ultimi Giochi invernali a causa di un grave infortunio risalente a ottobre 2025.

All’interno della struttura in plexiglass, Lilly ha collocato un paio di sci bianchi su cui familiari, amici e fan dell’atleta hanno scritto dediche e messaggi di incoraggiamento per invitarla a non fermarsi nonostante lo stop forzato. L’installazione diventa così un esempio concreto di che cosa vuol dire per Lilly lo slogan scelto per la campagna “Never Over – Non fermarsi mai”: come un atleta ha bisogno di allenarsi e di tentare più volte prima di raggiungere il suo obiettivo, così la ricerca necessita di tempo e fallimenti prima di arrivare a una terapia efficace.

Oltre a Marta Bassino, ha presenziato allo svelamento dell’installazione anche Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, che ha rilanciato la partnership con Lilly in vista delle prossime Paralimpiadi. “Never Stop Supporting” sarà visitabile fino al prossimo 15 marzo.