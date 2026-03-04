Mondiali 2026, il Messico celebra i 100 giorni al via della Coppa del Mondo

(LaPresse) Città del Messico celebra i 100 giorni al via della Coppa del Mondo FIFA 2026 con una spettacolare proiezione luminosa sulla Torre Latinoamericana e un evento ufficiale di conto alla rovescia nel cuore della capitale. Intanto proseguono i lavori di ristrutturazione dell’iconico Estadio Azteca, che durante l’ammodernamento è ufficialmente denominato Banorte Stadium. L’impianto entrerà nella storia diventando il primo stadio a ospitare tre partite inaugurali del Mondiale, quando il torneo prenderà il via l’11 giugno 2026. Il Messico organizzerà la competizione insieme agli Stati Uniti e al Canada. L’Azteca ospiterà in totale cinque partite, comprese due sfide a eliminazione diretta. Il direttore dello stadio, Felix Aguirre, ha assicurato che la struttura sarà pronta nei tempi previsti, preservando il suo patrimonio storico. Proprio qui il Brasile vinse il Mondiale del 1970 e l’Argentina quello del 1986, due capitoli entrati nella leggenda dei Mondiali di calcio. La riapertura dell’impianto è prevista per marzo con un’amichevole tra Messico e Portogallo, anche se in precedenza Aguirre aveva indicato la fine di febbraio come termine per il completamento dei lavori.