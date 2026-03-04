Iran, Trump: "Era nazione fuori controllo, ci avrebbero attaccato"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di dare agli Stati Uniti un voto di 15 su 10 per la guerra con l’Iran. Il presidente ha aperto le sue osservazioni in un evento non correlato alla Casa Bianca sull’intelligenza artificiale dicendo che gli Stati Uniti “si stanno comportando molto bene sul fronte di guerra, per usare un eufemismo”. Trump ha detto che qualcuno gli ha chiesto di valutare su una scala di 10 quanto bene pensava che gli Stati Uniti stessero andando e ha detto: “circa 15”. E ha sottolineato: “Era una nazione fuori controllo, se non lo avessimo fatto noi ci avrebbero attaccato loro”.