Iran, Meloni: "Ci troviamo di fronte a giorni difficili"

“Nonostante i giorni difficili che ci troviamo di fronte non volevo perdere l’opportunità di chiudere questo dibattito dedicato a un tema che ritengo cruciale, non solo per il futuro dell’Africa ma per il futuro dell’intera Europa, cioè la costruzione dell’infrastruttura fisica e immateriale che rende possibili la crescita, l’imprenditorialità e l’occupazione”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al convegno ‘Laying the groundwork for jobs in Africa: core infrastructure & business environments’, organizzato presso la sede centrale della Banca d’Italia a palazzo Koch dalla Banca Mondiale e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. “Il titolo di questo evento richiama una verità semplice ma incredibilmente spesso dimenticata, ovvero che i posti di lavoro non vengono creati con un semplice decreto, vengono creati quando esistono condizioni favorevoli, dove ci sono infrastrutture fisiche e digitali, energia affidabile, capitale umano addestrato, istituzioni solide, regole chiare e accesso alla finanza”, ha aggiunto la premier.