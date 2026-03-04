India, milioni di persone partecipano al colorato festival di Holi

(LaPresse) Milioni di persone in India hanno partecipato al coloratissimo festival di Holi, celebrando la fine dell’inverno e la vittoria del bene sul male. Ad Ahmedabad, la città più grande dello stato del Gujarat, migliaia di partecipanti si sono radunati al Tempio Swaminarayan, ballando e giocando con acqua e polveri colorate sulle note della musica tradizionale gujarati. Holi è una festa nazionale in India e viene celebrata in tutta l’Asia meridionale e nelle comunità della diaspora. La celebrazione onora l’amore divino tra Krishna e Radha, simbolo di rinascita e rinnovamento, e rappresenta un momento per abbracciare l’energia positiva lasciando andare quella negativa. Tra le tradizioni più note c’è quella di vestirsi di bianco e lanciarsi polveri colorate per le strade, creando un vero e proprio caleidoscopio di colori e gioia. Seguono musica, danze e cibo tradizionale, rendendo Holi un evento vibrante e coinvolgente. La data della festa varia ogni anno in base al ciclo lunare, ma il messaggio di amore, rinascita e celebrazione rimane universale.