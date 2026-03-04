Accesso Archivi

mercoledì 4 marzo 2026

Attacco all'Iran, le immagini del blackout nella capitale irachena Baghdad

Mercoledì il Ministero dell’Elettricità iracheno ha annunciato che la rete elettrica era “completamente chiusa in tutte le province irachene”. Il motivo dell’interruzione di massa non è stato immediatamente chiaro. Il ministero ha affermato che è in corso un’indagine sulla causa dell’interruzione e che le squadre di tecnici inizieranno a ripristinare l’elettricità e le linee disconnesse per il funzionamento. La regione semi-autonoma del Kurdistan settentrionale dell’Iraq era già stata colpita da interruzioni diffuse dopo che un importante giacimento di gas aveva smesso di funzionare per motivi di sicurezza.