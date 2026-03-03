Caso Epstein, la deposizione di Bill Clinton: "Mai avuto rapporti sessuali con ragazze presentate da lui"

La commissione di Vigilanza della Camera Usa ha pubblicato i video delle deposizioni a porte chiuse di Bill e Hillary Clinton, avvenute la scorsa settimana a Chappaqua, New York, nell’ambito dell’indagine della commissione su Jeffrey Epstein. L’ex presidente e l’ex segretaria di Stato hanno affrontato circa 4 ore e mezza di interrogatori ciascuno da parte dei commissari democratici e repubblicani. Bill Clinton ha raccontato le origini della sua relazione col miliardario accusato di traffico sessuale di minori, morto suicida in carcere, riferendo che nei primi anni 2000 gli fu presentato dall’ex segretario del Tesoro Larry Summers, allora presidente di Harvard. Nel corso della deposizione l’ex capo della Casa Bianca ha detto di non aver mai avuto rapporti sessuali con ragazze presentate dal miliardario, nè di essere stato a conoscenza dei suoi crimini prima del 2008, quando fu processato la prima volta.