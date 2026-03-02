Referendum Giustizia, a Roma una maratona oratoria per il Sì davanti alla Cassazione

I comitati per il Sì al referendum del 22-23 marzo entrano nel vivo della campagna elettorale con un maratona oratoria di sette giorni davanti alla Corte di Cassazione. In Piazza Cavour a Roma si alterneranno personaggi del mondo della giustizia, della politica e non solo per passarsi il testimone al leggio e tentare di avvicinare la cittadinanza ai temi del referendum. “Camere Penali per il Sì”, “Sì Separa” e “Cittadini per il Sì” sono i tre comitati che lanciano l’iniziativa. Ad aprire la maratona il presidente dell’Unione Camere Penali Francesco Petrelli che a margine dichiara: “Una riforma che l’Unione Camere Penali ha voluto più di tutti. L’ha costruita e l’ha già portata nelle piazze. Nel 2017 abbiamo raccolto le firme per la presentazione della legge di iniziativa popolare ed eccoci qua oggi. Essere qui presenti con questa maratona è per noi un punto di arrivo fondamentale”. Presenti all’apertura dell’evento anche esponenti politici di Forza Italia come il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e il deputato FI Enrico Costa. “Vogliamo far comprendere ai cittadini che questa è un’occasione unica” prosegue Petrelli, “per avere finalmente un giudice terzo come scritto in Costituzione all’articolo 111 e per liberare la magistratura dalla politica restituendo autorevolezza e trasparenza all’intera giurisdizione”.