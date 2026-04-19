Wisconsin, attivisti tentato di entrare in un allevamento di beagle: la polizia usa spray al peperoncino

Circa 1.000 attivisti per il benessere degli animali che sabato hanno tentato di entrare in una struttura di allevamento e ricerca di beagle nel Wisconsin sono stati respinti dalla polizia che ha sparato proiettili di gomma e spray al peperoncino sulla folla e ha arrestato il leader del gruppo. È stato il secondo tentativo in tanti mesi da parte dei manifestanti di prelevare beagle dalla struttura Ridglan Farms a Blue Mounds, una piccola città a circa 25 miglia a sud-ovest della capitale Madison. I manifestanti hanno oltrepassato la recinzione, ma non sono riusciti a entrare nella struttura dove sono tenuti circa 2.000 beagle, ha riferito il Wisconsin State Journal. Il gruppo Coalition to Save the Ridglan Dogs aveva pubblicizzato i suoi piani per sequestrare i cani domenica, ma ha lanciato l’operazione il giorno prima. Ridglan ha negato di maltrattare gli animali, ma a ottobre ha accettato di rinunciare alla sua licenza statale di allevamento a partire dal 1° luglio come parte di un accordo per evitare procedimenti giudiziari per accuse di maltrattamento di animali.